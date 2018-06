President Bouterse uitgenodigd voor staatsbezoek aan India

PARAMARIBO, 21 jun – President Desiré Bouterse is uitgenodigd voor een staatsbezoek aan India. De uitnodiging komt van Bouterses ambtgenoot Ram Nath Kovind. In de relatie tussen Suriname en India breekt een nieuw tijdperk aan. Dit zei Kovind in het parlement. De twee landen hebben veel gemeen, vooral in historisch opzicht. India staat meer samenwerking voor tussen ontwikkelingslanden. Suriname krijgt een belangrijke rol in deze zuid-zuidsamenwerking. In dit licht moeten de samenwerkingsovereenkomsten worden gezien. India zal een reeks projecten uitvoeren in Suriname.

“We zijn onze ervaringen met ontwikkeling met Suriname te delen. Ook wij zoeken naar wegen om meer variatie te brengen in onze economie. India voelt zich vereerd om zich een ontwikkelingspartner te weten van Suriname. Onze kennis en technologie staan ter beschikking. Suriname is rijk aan mineralen, water en natuur. Er is geen reden waarom het geen economische macht zou kunnen worden in de eigen regio”, zei Kovind.

De overeenkomsten zijn getekend na overleg tussen functionarissen van beide landen. Indian zal zonne-energiecentrales opzetten in het binnenland. Daar zullen ruim veertig dorpen van profiteren. Ook komen kredietlijnen vrij voor stroomvoorziening en onderhoud van legerhelikopters. India betaalt ook de opzet van een marktplaats in de historische Palmentuin. Bouterse zei dat Suriname graag wil tappen van de Indiase rijkdom aan kennis en technologie.