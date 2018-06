Nieuw gebouw voor Shri Krishna basisschool Utrecht; vrijdag Open Dag

UTRECHT, 21 jun – De Shri Krishna basisschool in Utrecht – De Meern bestaat ruim tien jaar. Het is bepaald geen doorsnee school: op de school gaat aandacht voor een hoge kwaliteit van onderwijs samen met discipline, een goede organisatie en respect voor elkaar. Na ruim 10 jaar kijken ouders en leerkrachten Reikhalzend uit naar de nieuw te bouwen school. Die komt op dezelfde locatie en voldoet aan de modernste eisen. Vrijdagmiddag 22 juni is er een feestelijke Open Dag vanaf 15.00 uur.

Tien jaar basisonderwijs op Hindoeïstische grondslag: Wat is het verhaal?

Modern onderwijs, klassieke waarden

Directeur Shaam Jibodh: ‘we zijn erin geslaagd om modern, prestatiegericht onderwijs in te richten met als uitgangspunt de waarden en normen van onze Hindoeïstische achtergrond. Verdraagzaamheid, respect voor anderen en geweldloosheid is bij ons geen theorie, maar dagelijkse praktijk. We geven les in het Nederlands in alle vakken die op iedere Nederlandse basisschool worden onderwezen. Daarnaast is er aandacht voor mindfulness en yoga. Maar dat is een aanvulling op het lespakket. Onze school staat open voor leerlingen van alle gezindten en we zien steeds meer ouders en leerlingen vanuit een andere achtergrond’.

Leerprestaties

Dat een veilig, harmonieus schoolklimaat de leerlingen goed doet bewijzen de recente Cito-scores. Met ingehouden trots gaat Jibodh in op de resultaten: ‘Op de Cito-toets haalden onze leerlingen dit jaar een score van 541,3 gemiddeld! Ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,9. Eén van onze kinderen haalde zelfs de hoogst mogelijke score van 550! En dat is geen toevalstreffer, jaar in jaar uit scoren we boven het landelijk gemiddelde!’.

Busvervoer

Shri Krishnaschool heeft goed functionerend, veilig schoolbusvervoer. De chauffeurs zijn professionals. Leerlingen worden in de ochtend van huis gehaald en na afloop van de lessen weer teruggebracht. Daarmee is de school een haalbare optie voor ouders uit de hele regio.

Een nieuw schoolgebouw in 2020

Het nieuwe gebouw wordt opgeleverd in het voorjaar van 2020 en wordt op hetzelfde terrein als de huidige school gebouwd. Jibodh: ‘We verheugen ons erg op de nieuwbouw. De architect heeft goed geluisterd naar onze wensen en er echt iets moois van gemaakt. Gelukkig hoeven we niet naar een tijdelijke huisvesting, we blijven in onze huidige school. Fijn dat we maar één keer hoeven te verhuizen’. Tekeningen zijn te vinden op de site van de school.

Feestelijke Open Dag op vrijdag 22 juni

Wie wil kennismaken met een school waar prestatie en een harmonieus schoolklimaat samengaan is welkom voor een bezoek. Bijvoorbeeld tijdens de Feestelijke Open Dag op vrijdagmiddag 22 juni vanaf 15.00 uur. U vindt de Shri Krishnaschool op de Lawick van Pabstlaan 1 in De Meern.

Tot slot

Shaam Jibodh: ‘Als ik onze school in één zin moet typeren zou ik zeggen de Shri Krishnaschool is de juiste keus voor ouders die hechten aan hoogwaardig, modern basisonderwijs en een harmonieus schoolklimaat!’

Meer informatie? www.deleuksteschool.nl