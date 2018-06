Surinaamse oogpoli waar dak instortte nauwelijks twintig jaar oud

PARAMARIBO, 20 jun – De oogpoli van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, is nauwelijks twintig jaar geleden opgezet. Dat het dak nu (al) is ingestort, kan dus niet geweten worden aan materiaalmoeheid of het weer. Het ‘Eye Centre’ is met al zijn moderniteit, plotsklaps niet meer beschikbaar. Honderden komen er dagelijks voor een of andere behandeling aan het oog. Precies dit gegeven doet menigeen een zucht van opluchting slaken. Het had erger kunnen zijn. En wie zou er voor instaan?

Hetis al de vraag of met de materiële ellende van nu iemand verantwoordelijk zal worden gesteld. Hoe zou het zijn geweest als er ongelukken waren gebeurd. ‘God zij dank’ kwam het dak in de allevroegste ochtenduren naar beneden. “We mogen God dank zeggen dat er geen cliënten of personeelsleden aanwezig waren toen het gebeurde”, zegt oogspecialist Jerrel Pawiroredjo tegenover de Ware Tijd.

Intussen zijn noodmaatregelen getroffen. Een ‘noodpoli’ op het complex van het AZP wordt ingericht. Geplande oogoperaties kunnen normaal doorgaan. Volgens Pawiroredjo was aan niets te merken dat er gebreken waren aan het gebouw. De directie was juist van plan het centrum uit te breiden. Ook zouden wat vernieuwingen worden aangebracht. De tijd lijkt rijp voor een grondige technische inspectie voordat wat ook wordt geïnvesteerd.