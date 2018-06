Internationale conferentie ‘Legacy of Slavery and Indentured Labour’ in Suriname

PARAMARIBO, 20 jun – De conferentie ‘Legacy of Slavery and Indentured Labour’, georganiseerd door de Anton de Kom Universiteit van Suriname, is maandag op het terrein van het Institute for Graduate Studies & Research (IGSR) geopend. Een van de hoofddoelen van de conferentie is dat wetenschappelijke papers gepresenteerd worden op de conferentie, die moeten resulteren in publicaties. Vijf jaar terug had een soortgelijke conferentie geresulteerd in vier publicaties.

Speciaal voor deze conferentie zijn wetenschappers uit New Zeeland, Mauritius, Fiji, Zuid-Afrika, India, Nederland, Canada, de Verenigde staten van Amerika, Trinidad & Tobago, Frans-Guyana en Brazilië op bezoek in Suriname. De conferentie duurt van 18 tot en met 22 juni en zal zich voornamelijk richten op de onderwerpen slavernij, contractarbeid, migratie, diaspora en identiteitsvorming.