Foto vermoedelijke dader verspreidt na moord te Brownsweg Suriname

PARAMARIBO, 20 jun – De politie in Suriname heeft een zaak in behandeling waarbij een Braziliaanse vrouw en een man gisteren zijn doodgeschoten. De vermoedelijke dader is voortvluchtig en zou ook een Braziliaan zijn, schrijft Starnieuws vanmorgen. Op social media wordt bovenstaande foto van de dader verspreidt, maar dan de versie waarop hij herkenbaar is. Ook foto’s van de slachtoffers worden hier en daar via social media geplaatst.

Volgens Starnieuws moet het motief gezocht worden in de relationele sfeer. De ontzielde lichamen zijn in beslag genomen door justitie voor obductie. Diverse afdelingen van de politie zijn nog bezig met het onderzoek. De politie heeft officieel nog geen details prijsgegeven.