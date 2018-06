Bloemenhulde Indiase president bij standbeeld Mahatma Gandhi in Suriname

PARAMARIBO, 20 jun – President Ram Nath Kovind van India heeft een krans gelegd bij het standbeeld van Mahatma Gandhi in Paramaribo. Dit gebeurde meteen na zijn aankomst in de hoofdstad. Kovind is op de Johan Adolf Pengel luchthaven verwelkomd door president Desi Bouterse. Bouterse vergezelde zijn gast bij de hulde.

Er wordt kort stil gestaan bij de historische rol van de onafhankelijkheidsactivist. De hulde behoort tot de hoogtepunten van het staatsbezoek. De plechtigheid bij het standbeeld in het hartje van Paramaribo, was van korte duur. Het was al in de avonduren en Kovind kreeg de gelegenheid zich terug te trekken.

Hij krijgt een lijvig programma te verwerken. Onder meer zullen samenwerkinsovereenkomsten worden getekend. Als een van de hoogtepunten wordt een contract gezien met het Indiase FFF. Suriname zal een groot stuk land beschikbaar stellen voor landbouwactiviteiten. Kovind arriveerde aan het hoofd van een zeventig man sterke delegatie.