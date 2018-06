Suriname en India sluiten vijf verdragen voorafgaand aan presidentieel bezoek

PARAMARIBO, 19 jun – Nog voordat de Indiase president in Suriname arriveert, zijn vijf formele verdragen gesloten. Officieel staat nog een reeks overeenkomsten klaar voor ondertekening als president Ram Nath Kovind op staatsbezoek is. Volgens de Times of Suriname zijn de vijf overeenkomsten reeds ondertekend door functionarissen van beide landen. Het betreft schenkingen die in de tientallen duizenden lopen.

Deze schenkingen vinden plaats op aanwijzing van Suriname. Onder meer krijgt presidentsvrouwe Ingrid Bouterse tweehonderd laptops cadeau. Ook de Mytylschool voor dubbel gehandicapte kinderen wordt bedacht. De Paramaribo Zoo die al tijden kampt met financiële tekorten, krijgt geld. India zal ook helpen bij de opzet van een kunstnijverheidsmarkt in de historische Palmentuin.

De overeenkomsten behelzen ook technische en technoligische hulp bij de verkiezingen van 2020. De laatste overeenkomst betreft het beschikbaar stellen van India’s ervaring met het gebruik van natuurgeneeswijzen. President Kovind bezoekt Suriname met een delegatie van zeventig man. Er is lijvig programma in elkaar gezet. Kovind arriveert vanuit Griekenland. Na Suriname bezoekt het staatshoofd Cuba, voordat hij huiswaarts keert.