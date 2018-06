Laatste voorbereidingen afgerond voor bezoek Indiase president aan Suriname

PARAMARIBO, 19 jun – De voorbereidingen voor de komst van de president van India, Ram Nath Kovind, en zijn echtgenote, Savita Kovind, zijn zo goed als rond. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII. Een presidentiële delegatie heeft een bezoek gebracht aan de Johan Adolf Pengel luchthaven. Tijdens dit bezoek zijn de veiligheidsaanwijzingen en de protocollen doorgenomen.

Het Nationaal Leger zal ervoor zorgen dat de Indiase president waardig wordt verwelkomd. Intussen heft generale repetitie plaats gevonden. President Ram Nath Kovind zal van negentien tot een en twintig juni op staatsbezoek zijn in Suriname. Het is de eerste keer dat een president van India het Zuid-Amerikaanse continent aandoet. Suriname is dus het eerste Zuid-Amerikaanse land dat zulk hoog bezoek uit India krijgt.

Op programma staat een aantal activiteiten. Onder meer zal een internationaal yoga evenement worden gehouden. De presidenten van beide landen zullen mee doen. Ook zal een kredietlijn worden geopend. Suriname en India gingen in 1976 diplomatieke betrekkingen aan. In 1977 opende India een ambassade in Paramaribo. De Surinaamse ambassade in New Delhi opende haar deuren in 2000.