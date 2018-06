District Para ‘piekfijn’ voor bezoek Indiase president aan Suriname

PARAMARIBO, 19 jun – Het district Para is afgelopen weekend extra schoongemaakt en mooi versierd om een goede indruk te maken op de presidentiële delegatie uit India, die dinsdag 19 juni via de JAP Luchthaven gelegen in het district, in Suriname aankomt. Zo is het zwerfvuil in het gehele district verwijderd. Ook de palmen en de bloemen langs de weg hebben een extra beurt gekregen en de bermen werden extra gemaaid en opgevuld met krascowzand meldt het Burger Informatie Centrum (BIC Para).

President Ram Nath Kovind komt dinsdag 19 juni aan en zal tot 21 juni 2018 op staatsbezoek zijn in Suriname. Het bezoek van de president van India aan Suriname markeert een historisch moment voor beide landen. Dit omdat het de eerste keer is dat een President uit India een bezoek brengt aan het Zuid Amerikaans continent en bij deze is Suriname het eerste land dat het staatshoofd aandoet. Tijdens het bezoek zijn diverse activiteiten gepland, voor zowel de president als de first lady.

De scholen in Para zijn ook betrokken bij de ontvangst. Op drie locaties langs de Kennedy- en de Indira Ghandiweg zullen leerlingen in uniform staan om de delegatie te begroeten. Zij krijgen elk een kleine Surinaamse vlag en een vlag van India.