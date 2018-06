Bankwezen wil afrekenen met ‘cashcultuur’ Surinamers

PARAMARIBO, 19 jun – Het bankwezen wil afrekenen met de zogenaamde cashcultuur. Klanten houdn nog te veel vast aan het betalen met baar geld. Het gevolg is lange rijen bij banken, hoge kosten en tijdverlies. De Surinaamsche Bank en Republic Bank brengen sinds kort extra kosten in rekening voor transacties. Dat klanten het niet op prijs kunnen stellen, is af te lezen aan de reacties op sociale media. Bij de banken is het menens.

Voor eurostortingen moet een ‘handelingsfee’ worden betaald van drie procent. Ook kasopnamen zijn niet gratis meer. Bij transacties wordt ook drie procent in rekening gebracht, afhankelijk van de te verhandelen valutasoort. “Men moet eraan wennen dat er andere kanalen zijn”, zegt Renate Cruden, woordvoerder van De Surinaamsche Bank, tegenover de Ware Tijd.

Klanten moeten gewoon meer gebruik maken van andere mogelijkheden. Zoals de ATM’s die overal in het land staan. Ook het online- en internetbankieren moet meer worden angesproken. “Het is efficiënter, want mensen hoeven dan niet naar de bank. De fee is om cashbetalingen te ontmoedigen”, aldus Cruden. De drie procent is afgekeken van het buitenland.