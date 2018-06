Woonbuurt in Suriname wint rechtszaak tegen overlast bedrijf

PARAMARIBO, 18 jun – Recyclingbedrijf Samie’s Scrap Yard aan de Indira Gandhiweg, in Wanica, moet sluiten. Dit heeft de rechter bepaald in een rechtszaak die buurtbewoners hebben aangespannen. De overheid die zich tot nu doof en blind hield voor klachten over overlast, moet van de rechter het recyclingbedrijf van oud metaal en oud ijzer sluiten. De buurt klaagt al tijden over slangen, ratten, vliegen en muskieten.

Die vinden alle een dankbaar onderkomen in de bergen oud metaal op het bedrijfsterrein. De buren hebben ook last van geluidshinder veroorzaakt door draaiende machines en vallend metaal. De sluiting kan nog een hele toer worden. De eigenaar laat het niet zonder meer over zijn kant gaan. “Het gaat om mijn eigendomsperceel,waarop ik werkzaamheden verricht. Wat wij doen, het opkopen van scrap, is niet vergunningplichtig”, zegt eigenaar Samoedjh Krishnadath tegenover de Ware Tijd.

Volgens minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling beschikt het bedrijf slechts over een bedrijfsvergunning. Krishnadath heeft geen vergunning volgens Hinderwet. De ondernemer zegt dat tientallen werkloos zullen raken als hij moet sluiten. Over de klachten zegt hij: “Ratten, slangen en muskieten zijn er gewoonlijk overal. Het geluid van de machines is normaal.”