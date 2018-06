Verkiezing ‘Entrepreneurs en Managers van het Jaar’ in Suriname

PARAMARIBO, 18 jun – Vanessa Grootfaam, eigenares van Queen Vans Hair & Nails (r), is afgelopen weekend tijdens de eerste verkiezing van ‘Entrepreneurs en Managers van het Jaar’ in Suriname, uitgeroepen tot Entrepeneur van het Jaar. Rufin Bajnath, productiemanager van Fernandes Bakkerij (l), werd uitgeroepen tot Manager van het Jaar. De verkiezing werd zaterdag gehouden in Courtyard by Marriott.

Vanaf maart dit jaar was de Surinaamse gemeenschap actief betrokken bij het nomineren van kandidaten en het uitbrengen van stemmen via Facebook. De vakjury bestond uit: M. Tjoe Nij (Nederland), J. Partodongso (juryvoorzitter) en G. Sumter. De verkiezing vond plaats onder toezicht van notaris J. Jadnanansing.