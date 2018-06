Bezorgdheid over gewelddadige misdaad in Suriname houdt aan

PARAMARIBO, 18 jun – Diefstal en inbraak zitten in de top van misdaden gepleegd in Suriname. Dit meldt het Korps Politie Suriname, KPS, in haar laatste kwartaalrapport. Misdaden zoals het smokkelen van verdovende middelen zijn afgenomen. Het neemt niet weg dat het gevoel van onveiligheid bij de doorsnee burger gegrond is. Volgens de pas aangestelde waarnemend politiechef Roberto Prade is het veilig leven en wonen in Suriname.

Prade is wel zo eerlijk toe te geven dat het gevoel van veiligheid off onveiligheid ‘subjectief’ is. “”Ik voel me veilig, maar u voelt zich onveilig”, zei de politiebaas tijdens een recente persconferentie. Volgens het politierapport zijn de berovingen met geweld licht gestegen. Parlementariërs van vooral de oppositie maken zich precies hierom zorgen. Of de cijfers nu dalen of stijgen, het is vooral het geweld dat indruk maakt.

“De verruwing van de criminaliteit zoals diefstallen, zorgt voor een gevoel van onveiligheid. Los van het feit dat burgers op kosten worden gejaagd en gestolen goed moet worden vervangen, zijn ze gedwongen te investeren in extra beveiliging”, zegt ex-minister van Justitie & Politie Chandrikapersad Santokhi tegenover de Ware Tijd. En dan wordt nog gezwegen over de psychische schade.