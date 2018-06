Verdachten zinloze roofmoord Krakaweg aangehouden

PARAMARIBO, 16 jun – De politie in Suriname heeft vrijdag enkele verdachten aangehouden in verband met de zinloze roofmoord op 7 juni aan de Krakaweg in het district Para. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd. Naar verluidt was een van de verdachten al kort na de moord in beeld gebracht schrijft de krant.

Bij de roofmoord kwamen twee mensen om het leven, Isaak Poetisi en Zillavana Mangkoeredjo.