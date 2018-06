Veiligheidsbeleid van voor 2010 geprezen vanuit regering Bouterse

PARAMARIBO, 16 jun – Eindelijk heeft een lid van de regering Bouterse erkend dat er goed veiligheidsbeleid gevoerd is voor 2010. Dat was dus voor het aantreden van de eerste regering Bouterse. Toen Bouterse overnam was Chandrikapersad Santokhi de laatste minister van Justitie & Politie. Geen van de opvolgers op Justitie & Politie kon het opbrengen de kwaliteit van Santhoki’s beleid op zijn waarde te schatten. Niet publiekelijk in elk geval. Nu doet Stuart Getrouw het wel en Santokhi is er zeer over te spreken.

De nieuwbakken minister van Justitie & Politie brengt het zelfs op het oude beleid tot standaard te verheffen. Vooral de toenmalige kwaliteit bij het Korps Politie Suriname wordt op prijs gesteld. “Het korps moet weer het korps worden van wat ik ken voor 2010”, zei Getrouw in een recent bericht van het Nationaal Informatie Instituut. Voor Santokhi spreekt het boekdelen. Sinds 2010 is het duidelijk bergafwaarts gegaan.

Het valt niet in de laatste plaats te wijten aan de reeks ministerswisselingen op Justitie & Politie. Van behoorlijk beleid kan dan ook moeilijk sprake zijn. Zeker bij het politiekorps is dit merkbaar. “Ik ben blij dat minister Getrouw tot het oordeel is gekomen dat er bij het korps goed beleid gevoerd werd voor 2010”, zegt Santokhi tegenover de Times of Suriname. Om in de restperiode van de regering nog succes te boeken, zal Getrouw prioriteiten moeten stellen.