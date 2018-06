Suriname aan het strand op zondag 8 juli in Kijkduin

DEN HAAG, 16 jun – Vanaf volgende week is het weer officieel zomer in Nederland, dus tijd voor onze jaarlijkse Caribbean Beach Party op zondag 8 juli 2018! Het thema dit jaar is ‘SURINAME AAN HET STRAND’ van 18.00u – 23.30u in Strandtent 14 te KIJKDUIN (Den Haag). Ook deze editie mag je niet missen want we gaan dansen met live band 2-REMEMBER, SENZY, MEO MANIA en helemaal uit Suriname onze special guests DAMARU en GILLY GONZALES! LET OP: er zijn slechts 50 Early Bird kaarten van €12,50 te koop (normaal €15/poort duurder) dus wees er snel bij! Haal ze nu via http://carifesta.eventbrite.com/

Carifesta presents:

SURINAME AAN HET STRAND

ZONDAG 8 juli 2018

Strandtent 14 te KIJKDUIN (Den Haag)

Tijd: 18.00u – 23.30u

Toegang: 25+

Kaarten: http://carifesta.eventbrite.com/

Info: 010-2151770