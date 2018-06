VHP: bidden voor wijsheid om de juiste leiders te kiezen voor Suriname

PARAMARIBO, 15 jun – “Laten wij tot God bidden dat hij het Surinaamse volk wijsheid geeft om de juiste leiders voor het land te kiezen.” Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, in verband met Ied ul-Fitre. Het suikerfeest van de moslims is bij uitstek een gelegenheid om te reflecteren. Onder meer moeten de keuzes die gemaakt worden aan een reflectie worden onderworpen. Daar blijft het niet bij.

Ook de leiders moeten worden bedacht. “Laten wij de zegen van de allerhoogste afroepen om onze leiders wijsheid en kracht te geven om alleen die handelingen te plegen die in het voordeel zijn van ons volk”, stelt de VHP. Moslims hebben tijdens de vastenmaand de gelegenheid gehad om via gebeden dichterbij de Almachtige te komen. Een ander belangrijk doel van het vasten is het in vrede leven.

In vrede mer de “Schepper, onszelf, onze medemens en onze omgeving om zodoende een beter mens te worden en steeds terugkerend geluk te ervaren.” Door het Ied ul-Fitr-feest gezamenlijk te vieren wordt ook natievorming bevorderd. “Wat ook bij velen niet bekend is, is dat de islam expliciet eenheid en broederschap met andersgelovigen aanbeveelt. Het feest waarin moslims hun vastenmaand beëindigen heeft dus een universeel karakter”, aldus de VHP.