Korps Politie Suriname vaker geconfronteerd met burgerlijke ongehoorzaamheid

PARAMARIBO, 15 jun – Het Korps Politie Suriname, KPS, wordt steeds vaker geconfronteerd met burgers die het politiewerk dwarsbomen. Minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie en korpschef Roberto Prade willen er paal en perk aan stellen. Wanneer van de politie verwacht wordt dat zij zich voor de volle honderd procent inzet, moet dat ongestoord kunnen. Het zijn immers de burgers zelf die klagen over onveiligheid.

Of het ook werkelijk onveilig is in Suriname is ‘subjectief’, vindt Prade. Tijdens een persconferentie werd ingegaan op het verschijnsel van burgerlijke ongehoorzaamheid. ‘Weerspannigheid’, zoals dat in het politiejargon heet, komt steeds vaker voor. De afgelopen jaren worden politieagenten wel eens aangevallen als zij bijvoorbeeld een verdachte willen arresteren. Dat moet ophouden, vindt Getrouw.

Burgers moeten begrijpen dat veiligheid een zaak voor de hele samenleving is. “Aan de ene kant eisen zij de absolute veiligheid en een perfecte politieorganisatie. Hoe vaak volgt men instructies van de politie op? Hierdoor komt men aan het gezag van de politie”, zei Getrouw. De komende tijd zal flink geïnvesteerd worden in preventie. Ook zal flink worden gesleuteld aan de organisatie van het korps.