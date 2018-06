Caribbean Gospel Songfestival in Suriname

PARAMARIBO, 15 jun – Het Caribbean Gospel Songfestival wordt volgend jaar in Suriname gehouden. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Het is volgens trekker Helianthe Redan van de stichting SS Music Art Foundation niet een makkelijk klus om het internationale festival naar Suriname te halen. De hele operatie gaat meer dan SRD 2 miljoen kosten en dat geld is nog niet bepaald binnen handbereik.

Nu al is bekend dat het festival dat in Suriname wordt gehouden qua opzet heel anders gaat zijn. Gedacht wordt om het aantal deelnemende landen van twaalf naar 25 op te trekken. Verder wil Suriname naast de Caribische landen ook Zuid-Amerika erbij betrekken.

Er zijn ook plannen om naast het zanggedeelte workshops aan het programma toe te voegen. Het Caribbean Gospel Songfestival werd dit jaar voor de 36ste maal op Curaçao gehouden.