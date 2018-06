Voortgang zaak terreurverdachten in Suriname zonder media erbij

PARAMARIBO, 14 jun – Media in Suriname zijn niet meer welkom bij de de voortgang van de rechtszaak tegen de terreurverdachten Naser I. en zijn broer Raoul A. Dat schrijft dagblad De Ware Tijd (dWT) vandaag. De krant verneemt dat de beslissing van ‘hoger hand’ komt en genomen is vanwege de situatie rondom de veiligheid

De aangehouden terreurverdachten zitten al bijna een jaar in voorarrest. Het tweetal wordt vervolgd op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Een van de moslim broers, die in juli 2017 als terreurverdachten werden aangehouden in Suriname, zou volgens een anonieme getuige hebben aangekondigd om een aanslag te plegen op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven van Suriname.

Bij voorgaande zittingen in deze zaak mocht de media de zaak wel bijwonen. Het is volgens dWTniet duidelijk geworden als het weigeren van toegang door de kantonrechter genomen is.