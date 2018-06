Vicepresident decoreert burgers: ‘Regering zet Suriname te schande’

PARAMARIBO, 14 jun – De regering Bouterse heeft Suriname weer eens te schande gezet. Dit stelt bestuurskundige August Boldewijn. Hij kan niet geloven dat president Bouterse het decoreren van burgers overlaat aan vicepresident Ashwin Adhin. De laatste heeft enkele tientallen bloeddonoren ondescheiden. Dat mag niet volgens de grondwet. “Alweer heeft de regering van Suriname zich wereldwijd belanchelijk gemaakt en Suriname internationaal te schande gezet”, zegt Boldewijn.

Zo Bouters en Adhin het al niet wisten, hun protocollaire functionarissen zouden het wel door moeten hebben. Bouterse mag dan beweren dat hij een deel van zijn presidentiële bevoegdheden en taken afstaat aan de vicepresident, het moet geregeld staan. Dat is het niet, zeker niet in het geval van de decoraties. “Het is schandalig”, zegt Boldewijn tegenover de Times of Suriname.

Bouterse is in het land en er scheelt hem niets. Volgens de grondwet neemt de vicepresident alleen waar als de president “buiten staat is verklaard zijn bevoegdheden uit te oefenen.” Bouterse was ten tijde van de decoraties op stap met de premier van Dominica. De twee leiders hebben de markt van Paramaribo bezocht. Boldewijn vindt het tijd dat het parlement de regering op de vingers tikt.