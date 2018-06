Theatervoorstelling: Love Works?! op 16 juni in Bijlmer Parktheater

AMSTERDAM, 14 jun – Op zaterdag 16 juni staan Stacey Esajas en Aries M.Sporkslede in het Bijlmer Parktheater met het thetaerstuk: Love Works?! Ze nemen in deze voorstelling de tijd om stil te staan bij liefde. Want écht liefhebben, wat is dat eigenlijk? Werkt liefde? Hoe laat je liefde werken? Zoetsappig, beetje bitter, prachtig, ook hard, maar nooit lelijk! De makers nemen je mee in hun hoofd en hart in een zoektocht naar intimiteit.

Stacey Esajas & Aries M.Sporkslede zijn afzonderlijk van elkaar al meer dan 10 jaren bezig als performers en bundelen voor dit stuk hun krachten om het te gaan hebben over de rode draad in liefde.

Liefde voor elkaar , Liefde in een relatie, Liefde voor je werk, Liefde voor je hobby, Liefde voor…..

Aries M. Sporkslede is een stand up comedian geboren op 7 april 1980 in Amsterdam uit Surinaamse ouders en is de jongste van twee. Aries is al 15 jaar bezig in de entertainmentindustrie. Humor haalt hij uit het dagelijks leven dus zijn relatie, werk en muziek zijn grote inspiratiebronnen als het gaat om comedy. Hij heeft als comedian in verschillende theaters door het hele land opgetreden o.a. Meervaart, Luxor, Zuidplein en het podium gedeeld met comedians als Murth Mossel, Anuar, Jeffrey Spalburg en Jandino Asporaat.

Stacey Esajas(1983) is presentatrice, comédienne en actrice geboren en getogen in Amsterdam. In de afgelopen 12 jaar heeft zij haar talenten voor een zeer breed publiek ingezet. Zo presenteerde ze de NTR jongeren televisieserie ‘De Slavernij Voorbij?’ en verschillende bijeenkomsten voor diverse opdrachtgevers. Van Afrovibes tot de Gemeente Amsterdam. Ook is zij als actrice en danseres te zien in diverse dans-en theaterproducties. In 2017 en 2018 toerde zij door het land met Jetty Mathurin e.a., met de voorstelling ‘De overdracht’. De Theaterkrant schreef hierover: ‘We krijgen ook een mooi toekomstperspectief voorgeschoteld. Met een figuur als Stacey Esajas kan het Nederlands cabaret voorlopig nog wel even voort.’

Een theaterstuk vol herkenning, hard werk en……liefde

Datum: 16 juni 2018

Inloop: 19:30u

Aanvang: 20:00u

Entree: 13,50EU

Kaarten zijn verkrijgbaar via : www.bijlmerparktheater.nl