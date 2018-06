Suriname maakt 1 miljoen USD vrij voor staatsbezoek president India

PARAMARIBO, 14 jun – Voor het bezoek van de presidentiële delegatie uit India aan Suriname, is door de Surinaamse regering ruim 1 miljoen USD aan staatsmiddelen vrijgemaakt. Dit wordt bevestigd door minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse zaken. Zij geeft aan dat tot nu al 3 miljoen SRD is gebruikt om de eerste voorbereidingen te treffen. De Buza minister doet wel de belofte dat de regering elke cent over het komende bezoek zal verantwoorden.

De Indiase president Ram Nath Kovind vertoeft in Suriname van 19 tot en met 21 juni. Het bezoek staat in het teken van verdere uitdieping van wederzijdse bilaterale en culturele samenwerking tussen Suriname en India. Er is een lijvig programma samengesteld door de Surinaamse regering waaronder een belangerijke bilaterale ontmoeting tussen de beide landen.

De Indiase president zal ook in een speciale buitengewone vergadering De Nationale Assemblee toespreken, gevolgd door een staatslunch en een volksreceptie voor genodigden. Tot een van de hoogte punten hoort een eventuele ondertekening van een palmolie overeenkomst tussen Suriname en India.