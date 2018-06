Peuter(2) dood na brand; week eerder al brandmelding op zelfde adres

PARAMARIBO, 14 jun – Begin deze week kwam de 2-jarige peuter Itamar Maxwell in Suriname om het leven bij een woningbrand aan de Oewanestraat te Flora, toen twee woningen die op het perceel stonden in brand vlogen. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend maar opmerkelijk is wel dat de politie van Flora de week ervoor reeds een brandmelding binnen kreeg op hetzelfde adres. Dat schrijft Starnieuws.

De woning, die geheel in hout is opgetrokken, werd bewoond door familie M., onder wie een vader, een moeder en zes kinderen. In de achterste woning verbleef mevrouw S.O. met haar vier kinderen. De brand zou begonnen zijn in de voorste woning aldus de politie in Suriname.

De bewoonster van het voorste huis kon slechts zichzelf en vijf kinderen in veiligheid brengen. Itamar, het jongste kind kon zij niet meer redden, waardoor het jongetje omkwam in de vlammenzee. De ingeschakelde brandweer bluste het vuur en stuitte op het verkoold lijkje. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. De moeder liep brandverwondingen op en is ter plaatse door het ambulance team behandeld.

Geen van beide woningen waren tegen brand verzekerd.