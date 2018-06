Minister tot criminelen in Suriname: ik kom jullie halen

PARAMARIBO, 14 jun – “Ik zegt niet dat jullie je moeten komen, ik zeg dat ik jullie komen halen.” Dit zegt minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie. Zijn woorden zijn gericht aan delen van de samenleving die crimineel gedrag aan de dag willen leggen. Anders dan één van zijn voorgangers, Edward Belfort, heeft Getrouw geen zin in het dragen van de fluwelen handschoen. Wie zich bezighoudt met ciminaliteit, zal de slagkracht merken van het Korps Politie Suriname. In de komende twee jaar.

Dat is de periode waarin Getrouw hoopt aan te zitten als minister. Net zo lang wordt het all hands on deck. Roofovervallen en woninginbraken zijn aan de orde van de dag. Dat moet veranderen. “Wij kunnen het niet alleen, we hebben de hulp nodig van de samenleving”, zei Getrouw tijdens een persconferentie. Samen met de nieuwbakken korpschef, Roberto Prade, wil hij zich de komende tijd richten op verbetering.

Het veiligheidsgevoel bij burgers moet sterker. Volgens Getrouw zal er alles aan gedaan worden om de verbetering ook te bewerkstelligen. De politie zal meer zichtbaar zijn op straat en in de woonbuurten. Buurtmanagers, politieagenten die in de woonbuurten werken aan een beter leefklimaat, krijgen een speciale rol. Prade maakt nu deel uit van een driekoppige leiding bij het korps. Getrouw verwacht meer slagvaardigheid.