Humberto Tan en Patrick Kluivert wensen Marokko succes op WK 2018

AMSTERDAM, 14 jun – Een aantal bekende Nederlanders, waaronder Patrick Kluivert en Humberto Tan, heeft Marokko en Marokkanen veel succes toegewenst met het Wereldkampioenschap voetbal dat vandaag in Rusland begint. Onder hen ook Louis van Gaal, Johnny de Mol, Jandino, Wesley Sneijder en Ruud van Nistelrooij. Dat meldt de Marokkaanse site Maghreb.NL vandaag.

Marokko mag na twintig jaar weer meespelen in het wereldkampioenschap voetbal. Veel Marokkanen in Marokko zijn dolgelukkig. Ook in Nederland reageren Marokkanen enthousiast want het nationaal team van Marokko telt vijf Nederlandse Marokkanen. Dat zijn Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi, de broers Sofyan en Nordin Amrabat en Mbark Boussoufa.

De boodschap van Humberto:

Kluivert: