‘llegale Braziliaanse nederzettingen schending soevereiniteit Suriname’

PARAMARIBO, 13 jun – Illegaal gestichte nederzettingen in het binnenland vormen niets minder dan een schending van Surinames soevereiniteit. Dit stelt bestuurskundige August Boldewijn. Onlangs werd met weinig rimpels bekend gemaakt dat het Korps Politie Suriname een post zal handhaven in zo’n illegale nederzettingen. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. De autoriteiten lijken schouderophalend voorbij te gaan aan het fenomeen.

Er wordt gewoon niet voldoende stil gestaan bij de gevolgen. “Elke nederzetting die niet formeel door de Surinaamse regering is opgericht met een dorpsbestuur en autoriteiten, kan gezien worden als een vorm van schending van onze volkssoevereiniteit”, zegt Boldewijn tegenover De West. Zoals het er aan toe gaat komt het over alsof deze vorm van infiltratie de zegen heeft van de autoriteiten.

Het is een alleszins verontrustende ontwikkeling. “Doordat Suriname min of meer toestemt, wordt het territorium geschonden. Je hebt een paspoort en toestemming nodig om in een land te komen. We kunnen geen buitenlandse nederzettingen accepteren op ons grondgebied”, aldus Boldewijn. De nederzettingen vallen sowieso niet onder de Surinaamse wetgeving. Het is hoog tijd orde op zaken te stellen.