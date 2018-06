Landelijke staking van particuliere bussen in Suriname

PARAMARIBO, 13 jun – Lijnbushouders in Suriname, aangesloten bij de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), rijden vandaag landelijk niet. De bushouders hebben al negen maanden geen subsidie ontvangen en zijn het wachten zat. Vandaar deze actie, die gisteravond werd besloten tijdens een algemene ledenvergadering.

Onder de bushouders heerst wel verdeeldheid. Zo is de Surinaamse Bushouders Organisatie (SBO) het totaal niet eens met de PLO. De SBO is namelijk van mening dat de bushouders hun geld zeker zullen krijgen en actie daarom niet nodig is. Zij verwijt de PLO ook van gesjoemel met staatsgelden, aldus Starnieuws.

PLO leden houden hun bussen in ieder geval in de garage en zullen vandaag opnieuw vergaderen over de situatie.