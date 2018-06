Brandweerman in Suriname redt moeder en kinderen uit zinkende auto

PARAMARIBO, 12 jun – Een brandweerman heeft met heldhaftig optreden de zekere dood kunnen voorkomen van een vrouw en haar vier kinderen. Dit meldt de Times of Suriname. De auto van de vrouw was te water geraakt in Saramacca. Het voertuig was door de manoeuvre ondersteboven geraakt en maakte snel water. Brandweerman Dax Kasiran was toevallig in de buurt.

Vanuit zijn auto had hij het voertuig van de vrouw te water zien raken. Dat was in de nabijheid van de brug te Uitkijk. Kasiran zag het voertuig dat op enige afstand voor hem reed zigzagbeweging maken op gegeven moment. Uiteindelijk kwam het in de langs de weg lopende trens terecht. De brandweerman begaf zich ter plekke en hoorde kinderen gillen. De auto zakte steeds meer het water in.

Kasiran wist eerst een tien maanden oude baby uit het voertuig te krijgen. Het kind werd afgegeven aan een omstander aan de oever. Uiteindelijk werden nog drie kinderen en de moeder bevrijd. Volgens de brandweer heeft geen van de inzittenden ernstig letsel opgelopen. Dat is dubbel geluk bij een ongeluk. De held van de dag blijkt lid te zijn van het Land Research & Rescue team van het Korps Brandweer Suriname.