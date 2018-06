Ondernemen in Suriname: ieder dag een negatieve verrassing

PARAMARIBO, 12 jun – De regering laat het grandioos afweten als het aankomt op het ondersteunen van ondernemerschap. Dit zegt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine & Middelgrote Ondernemers in Suriname, Akmos. Dat is minstens teleurstellend. Zoveel prominenten binnen en rond de regering bezingen in alle toonaarden het belang van ondernemerschap. In de praktijk gebeurt er bitter weinig. De gevolgen zijn best desastreus te noemen.

In plaats van groei, is er sprake van een afnemende animo. Er wordt niets gedaan om ondernemers en ondernemerschap aan te moedigen. “Integendeel, het bedrijfsleven is helemaal kapotgemaakt door het onsamenhangend beleid dat gevoerd wordt”, zegt Binda tegenover Dagblad Suriname. De afgelopen jaren zijn veel bedrijven gesloten. De kosten waren niet meer in de hand te houden.

Het toekomstbeeld is niet veel fraaier. Het heeft er alles van dat ondernemers nog meer belasting zullen moeten betalen. Goedkoop kapitaal en land zijn niet beschikbaar. Het lijkt er meer op dat ondernemerschap wordt ontmoedigd. Het is tekenend voor de situatie in Suriname. “Er wordt zo weinig gecommuniceerd met de bevolking, iedere dag wanneer je op staat, kom je voor negatieve verrassingen te staan”, aldus Binda.