Geslaagde Fête de la Cuisine 2018 in Suriname

PARAMARIBO, 12 jun – Vijf Michelin – sterrenkoks zaterdag in de weer tijdens Surinam Airways Fête de la Cuisine 2018 in Courtyard by Marriott Paramaribo. De chefs lieten zich bij het bereiden van gerechten op deze 6de editie van het evenement inspireren door verse ingrediënten afkomstig van de Centrale Markt in Suriname. Het was volgens aanwezigen heerlijk eten, ook onder het genot van prachtige live muziek.

Fête de la Cuisine duurde van 5 tot en met 9 juni, en bestond uit drie diners en workshops van de koks als onderdeel van hun inspanningen om kennis over te dragen aan Surinaams talent. Het Michelin team is samengestled door Gerard Wollerich. De overige koks in het team: Andre Gerrtits (Restaurant Amsterdammertje), Koen van de Hurk (Restaurant Bord eau), Kris de Roy (Restaurant Hofke de Bazel) en Dennis Middeldorp (Restaurant Sense).