‘Waarom schreeuwen VHP’ers dat de regering Bouterse tegen Indiase ondernemers is’

PARAMARIBO, 11 jun – “Het verbaast mij dat VHP’ers als Mahinder Jogi nu hoog van de toren blazen dat de regeringen Bouterse 1 en 2 tegen Indiase ondernemers zijn.” Dit zegt Rashied Doekhie, parlementariër voor de regeringspartij NDP. Het Indiase Foods, Fats & Fertilizers, FFF, onderhandelt al sinds de periode van de Nieuw Front-regeringen. Toen maakte de VHP ook deel uit van de regering.

Toen de NDP aan de macht kwam in 2015 werd opnieuw onderhandeld. FFF wilde niet alleen een beheerbeschikking vover veertigduizend hectare in Apoera. De onderneming wil dit stuk land ook in het buitenland verpanden. Pas dan zou worden geïnvesteerd in een palmoliebedrijf. Ook moest de belasting drastisch worden verlaagd. “De eerste indrukken waren dat zij hier met tweehonderd miljoen dollar zouden komen”, zegt Doekhie tegenover Dagblad Suriname.

Dat bleek dus niet het geval. Ook moesten de voorwaarden in het parlement worden bekrachtigd. Het is allemaal van de hand gewezen. Er moest opnieuw onderhandeld worden en dat heeft jaren geduurd. Partijen staan op het punt weer tot een akkoord te komen. Volgsn Doekhie bewijst dit dat zijn partij niets heeft tegen Indiase ondernemers. Het akkoord moet getekend worden tijdens het aanstaande bezoek van de Indiase president.