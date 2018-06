TV programma besteedt aandacht aan racistische moord op taxichauffeur

TILBURG, 11 jun – Acht jaar na de zinloze, racistische roofmoord op Anand Radj Ramdin, besteedt het NPO 2 TV programma ‘De Zaak van je Leven’ een aflevering aan zijn moord. Op 9 oktober 2010 wordt Ramdin dood gevonden naast zijn taxi in de bossen bij Kaatsheuvel, met zeven kogels in buik en borst. Het lijkt op een criminele afrekening, maar de 37-jarige Hindoestaanse Tilburger stond bekend als een vriendelijke familieman, die geen vlieg kwaad deed. Tijdens de rechtszaak wordt later de kille waarheid duidelijk: het gaat om een roofmoord met racistische motieven, waarbij drie Polen zijn betrokken.

In het TV programma ‘De Zaak van je Leven’ blikken rechercheurs terug op geruchtmakende moordzaken. In elke aflevering wordt duidelijk hoe groot de impact van het onderzoek is geweest op de levens van de rechercheurs, hun collega’s, getuigen en nabestaanden. Nog één keer duiken zij in het archief en halen stille getuigen naar boven. Zo wordt een beeld geschetst van de verschillende fases van een onderzoek en wordt duidelijk hoeveel moeite rechercheurs moeten doen om een zaak rond te krijgen.

“Als eerbetoon aan mijn geliefde broer Anand Ramdin hebben wij meegewerkt aan dit programma waar duidelijk wordt wat er precies is gebeurd, hoe de daders zijn gepakt en vervolgd. Het programma besteedt op een waardige wijze aandacht aan de moordzaak op onze geliefde Anand” aldus zijn zus vandaag op Facebook.

Liesbeth Staats volgt het spoor van het politieonderzoek, dat uiteindelijk leidt naar een Pools plattelandsdorpje in de uitzending op donderdag 14 juni om 20.25 uur op NPO2.