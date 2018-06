‘Suriname speelt mooi weer’ als het aankomt op milieubescherming

PARAMARIBO, 11 jun – Suriname speelt mooi weer als het aankomt op de bescherming van zijn natuurlijke milieu. Dit stelt parlementariër André Misiekaba (NDP). Het land heeft zich slecht voorbereid op het ratificeren van het Klimaatverdrag van Parijs. Desondanks is recent deel genomen aan het klimaatoverleg in Bonn, Duitsland. Beloofd is dat Suriname zich zal inzetten voor milieubehoud. De Surinaamse delegatie had net zo goed thuis kunnen blijven.

Ordening van de houtkap en goudwinning is zoek. En dat voor een land dat prat gaat op zijn ‘goede naam’. Een naam die zegt dat ruim negentig procent van het Surinaamse grondgebied bedekt is met ‘ongerept bos’. “Wat met ons milieu en ons bos gebeurt, is heel erg. Overal in het binnenland staan illegale opslagplaatsen voor gekapt hout”, zei Misiekaba tijdens de bespreking van het verdrag in het parlement.

Met de goudwinning is het ook al niet veel beter gesteld. Giftig kwik stroomt vrijelijk waterwegen in, nadat het gebruikt is voor het scheiden van het goud. Het omgaan met klimaatverandering verloopt ook al belabberd. “Hoewel vernietigende rukwinden structureel worden in ons land, ontberen we een nationaal adaptatieplan”, aldus Misiekaba. Aan de andere kant wordt weinig verdiend aan milieubehoud.