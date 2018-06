Herdenking van Wereld Oceanen Dag in Suriname

Een ‘walvis’ afgelopen zaterdag bij de aanvang van Loop voor de Oceaan, ter gelegenheid van de herdenking van de Wereld Oceanen Dag. Met deze manifestatie heeft de organisatie, Green Heritage Fund Suriname, de gemeenschap bewuster willen maken van het belang om zorgvuldig met plastiekafval om te gaan. De Green Heritage Fund Suriname pleit voor een complete verbanning van plastiekverpakkingsmateriaal.

We moeten volgens Monique Pool van Green Heritage Fund Suriname met zijn allen tot het besef komen dat het onverantwoord dumpen van plastic zeer schadelijk kan zijn voor dieren. De herdenking van de dag ging ook gepaard met andere activiteiten langs de Waterkant: Kraampjes met informatie en spelen voor kinderen, een en ander onder het thema ‘Beat plastic polution, if you can not reuse it, refuse it‘.