‘Dragen van bivakmutsen door politie moet verboden worden in Suriname’

PARAMARIBO, 11 jun – Voormalig minister van justitie in Suriname, Edward Belfort, vindt dat het dragen van bivakmutsen door politieagenten verboden moet worden. Dat schrijft Dagblad Suriname vandaag. Volgens Belfort veroorzaken de bivakmutsen, die als zogenaamde maskers worden gebruikt, ophef en felle reacties bij de samenleving. Belfort haalde het geval aan waarbij een vrouwspersoon op brute wijze door het Regio Bijstandsteam werd gearresteerd (FOTO).

De krant citeert Belfort die tegenwoordig namens de ABOP in het parlement van Suriname zit: “Het zijn net een stelletje criminelen. U zult met uw gezin over straat zijn en u wordt klemgereden, waarna 4 tot 5 gemaskerde mannen op u afkomen met zware wapens. U vraagt naar een naam, maar niemand van deze zwaarbewapende mannen legitimeert zich. Hoe weet de burger of het rovers of politiemensen zijn? Dit is nooit de bedoeling geweest van de wetgever“.

De politie moet te allen tijde herkenbaar zijn voor de burgerij en de minister moet dit met de meeste spoed aan de banden leggen zegt Belfort aan Dagblad Suriname. Een ander veel voorkomend probleem volgens de parlementariër, die zelf ook 20 jaar deel heeft uitgemaakt van het Korps Politie Suriname, is dat politieambtenaren vaak weigeren zich te legitimeren en ‘brutaal en onbeschoft’ gedrag tonen.

In Nederland dragen gewone politiemensen geen maskers. Speciale arrestatieteams van de politie wel, zoals op onderstaande foto te zien is: