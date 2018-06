Slachtoffers roofmoord collega’s bij goudbedrijf; rovers zochten goud

PARAMARIBO, 10 jun – De slachtoffers van de roofmoord deze week in Suriname zijn collega’s van elkaar en werkzaam voor het mijnbouwbedrijf Boss Enterprises N.V. dat zich bezig houdt met goudwinning. Zij hadden hun deel van het werk reeds achter de rug en waren na hun dienst op weg naar Paramaribo vanuit de concessies van het bedrijf, toen zij overvallen werden. Volgens Dagblad Suriname bestaat het vermoeden dat de rovers het gemunt hadden op goud en gouddelvers. De slachtoffers hadden echter geen goud bij zich schrijft de krant.

De krant schrijft dat de vier collega’s vanuit Afobaka onderweg naar de stad waren toen zij moesten stoppen voor een voertuig op de weg. Daar stapten twee gewapende mannen uit die meteen begonnen te schieten op de rechterkant van de auto. De 20-jarige Zillavana Mangkoeredjo, die achter de bestuurder zat, werd in het hoofd geraakt en overleed ter plekke. De 56-jarige Isaak Poetisi, die pas drie maanden in dienst van het bedrijf was, zat naast de bestuurder en raakte zwaargewond. Hij overleed in de ambulance op weg naar de Spoedeisende Hulp. De bestuurder Jake M. liep een schampschot op en de vierde collega Ricky K. bleef ongedeerd.

Het is niet de eerste keer dat er sprake is van berovingen of pogingen daartoe in het gebied waar de roofmoord plaats vond. Volgens het dagblad zijn er vaker berichten hierover geschreven.