Tweede agent BID-Team Suriname aangehouden in zaak 55 pakken drugs

PARAMARIBO, 8 jun – In de spraakmakende zaak van de 55 pakken cocaïne in een bagagecontainer schijnt er nog een agent van het Bestrijding Internationale Druggssmokkel (BID)-team van het Korps Politie Suriname te zijn aangehouden. Dat meldt Dagblad Suriname. Agent B.P. werd vorige week in verzekering gesteld. Vorige maand werd in deze zaak ook al politieagent C.V. van het BID-team aangehouden.

Op 8 april ontdekte het BID-team bij een controle op het vliegveld maar liefst 63 kilo cocaïne in een dubbele bodem van een bagagecontainer, die met een KLM-toestel naar Schiphol gebracht zouden worden. De zaak was groot in het nieuws in Suriname en Nederland en is opzienbarend omdat diverse medewerkers in de luchtvaart, beveiligingssector en politie hierbij betrokken zijn.

Onder hen een leidinggevende van de SLM en nu dus twee agenten van het BID-Team dat zelf drugssmokkel moet tegen gaan.