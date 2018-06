Surinaamse Politiebond wil vooral beter werkmilieu binnen korps

PARAMARIBO, 9 jun – De Surinaamse Politiebond, SPB, verwacht vooral dat de werkomstandigheden beter worden binnen het Korps Politie Suriname. Dit zegt SPB-woordoerder Revelino Eijk. Met het komen en gaan van korpschefs de laatste jaren is er geen verbetering opgetreden. Dat moet nu wel anders. De vakbond is formeel niet op de hoogte gesteld van het vervangen van de korpsleiding. Dat maakt de verwachtingen niet minder.

De behoefte aan betere werkomstandigheden is groot. “We kijken dus met argusogen naar hoe in de vervanging zal worden voorzien”, zegt Eijk tegenover de Ware Tijd. Bij het korps wordt aan van alles gebrek geleden. Vanaf de werkruimten, transport, persoonlijke uitrusting, vuurwapens, munitie tot aan beroepstraining. De bond heeft dit vaker aangekaart, ook bij meerdere ministers van Justitie & Politie.

Op sommige politiestations is het zelfs zo erg dat donaties moeten worden geaccepteerd. Zelfs kerken zamelen geld in om papier en inkt aan te schaffen voor politie in de buurt. Kritici vinden het accepteren van giften van burgers onethisch. Het kan onder meer partijdigheid in de hand werken of de indruk van partijdigheid. Volgens de SPB hebben opeenvolgende korpschefs weinig gedaan aan het verbeteren van de werkomstandigheden.