Registers van slaven in Suriname per 1 juli online in te zien

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 9 jun – Naar schatting tachtigduizend namen van voormalige slaven in Suriname zijn vanaf 1 juli 2018 online toegankelijk, via het Nationaal Archief in Nederland en het Nationaal Archief in Suriname. Historicus Coen van Galen startte vorig jaar een inzamelingsactie en met het opgehaalde geld en de hulp van 1.500 vrijwilligers zijn de Surinaamse Slavenregisters gedigitaliseerd.

De tienduizenden namen stonden tot nu toe in Suriname in 43 enorme boeken waar iedereen, tot aan de afschaffing van de slavernij in 1863, afzonderlijk in vermeld staat met naam, geboortedatum, overlijdensdatum, wie de moeder is en meer. Dit historische archief is uniek in de wereld en daarom van grote historische waarde, zeker voor het Surinaams-Nederlandse slavernijverleden.

Historicus Coen van Galen van de Radboud Universiteit kwam samen met Maurits Hassankhan van de Anton de Kom Universiteit met het plan voor de digitalisering van deze boeken, omdat ze nu alleen ingekeken kunnen worden in Suriname zelf. Het resultaat is op 1 juli beschikbaar, de dag waarop Nederland en Suriname voor de 155e keer de afschaffing van de slavernij herdenken.