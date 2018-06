Ontheffing leidinggevenden Korps Politie Suriname ‘blunder’

PARAMARIBO, 9 jun – De ontheffing van politiebaas Antonio Chin is een blunder. Dit zeggen juristen en oudgedienden tegenover de Ware Tijd. Administratief en bestuurlijk klopt het niet dat de minister van Justitie & Politie topfunctionarissen ontheft. Ook mag de minister geen vervanger benoemen. Hij mist de bevoegdheid korpschefs te benoemen of te ontslaan. Dat is uitsluitend een aangelegenheid voor de president. Andere juristen vinden niet dat de minster een scheve schaats heeft gereden.

Advocaat Hugo Essed wijst er op dat Chin niet ontslagen is, maar ontlast van de taken als waarnemend korpschef. De Personeelswet voor ambtenaren regelt dat ministers maatregelen kunnen treffen tegen ondergeschikten. Bovendien was Chin geen korpschef, maar slechts belast met de taken van politiechef. “Hij was het dus niet eens”, zegt Essed. Volgens anderen is het Politiehandvest geschonden.

In het handvest dat de organisatie bij de politie regelt, wordt de minister niet genoemd. “Het Politiehandvest is helder over het aanstellen van een korpschef”, zegt een voormalige politieman. Het aanstellen doet de president. Duidelijk wordt voorgeschreven dat de korpschef belast is met de organisatie en het beheer van de politie. Ook is de korpschef verantwoordelijk voor de operationele zaken.