Was de roofmoord op journalist en studente een ‘vergismoord’?

PARAMARIBO, 8 jun – Één van de twee dodelijke slachtoffers die gisteren vielen bij een gewelddadige roofoverval in Suriname, is een voormalig journalist van de Surinaamse krant De Ware Tijd(dWT). Dat meldt de krant vandaag zelf. De man, Isaak Poetisi, heeft een aantal jaren bij de Ware Tijd gewerkt als verslaggever. Hij werkte ook voor Times of Suriname en Starnieuws. Het tweede slachtoffer is de 20-jarige NATIN studente Zillavana Mangkoeredjo.

Volgens de krant kreeg de politie van Zanderij een melding dat een voertuig op de Krakaweg ter hoogte van de Sabakoekreek was beschoten door rovers. Ter plekke aangekomen troffen politieagenten het voertuig aan waarmee de vier slachtoffers zich verplaatsten. De vrouw vertoonde geen tekenen van leven meer. Twee zwaargewonden werden per ambulance naar de stad vervoerd, maar onderweg bezweek Poetisi aan zijn verwondingen aldus dWT. De vierde persoon bleef ongedeerd.

Waarom juist deze mensen het slachtoffer zijn geworden van de gewelddadige overval is nog niet duidelijk. Volgens de Surinaamse site Public Nieuws zouden de rovers vermoedelijk op een verkeerde auto hebben geschoten. De site baseert haar berichtgeving op ‘een uitspraak van iemand bij de recherche van het Korps Politie Suriname(KPS) die niet bij naam genoemd wilde worden’. Vooralsnog weten we het niet; het onderzoek is in volle gang.