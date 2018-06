Verzaken ‘rapportageplicht’ komt Surinaamse politiechef duur te staan

PARAMARIBO, 8 jun – De gewezen korpschef van het Korps Politie Suriname is bedankt omdat hij zich niet hield aan de rapportageplicht. Dit gebrek wordt aangegeven in een brandbrief die minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie op één juni verzond. In de brief wordt onder andere opgemerkt dat politiebaas Antonio Chin zich vaker niet gehouden heeft aan de rapportageplicht jegens het “bevoegd gezag, in deze de minister van Justitie & Politie.” Recente ontwikkelingen binnen het korps vormen de aanleiding.

Meer dan eens moest Getrouw via de media vernemen dat er problemen waren. Hij werd of niet of te laat ingelicht door de korpsleiding. In de brief die de Ware Tijd publiceert, haalt Getrouw ook de moord op een politieagent aan. Hij vernam op dertien mei via de media dat een verdachte was gearresteerd. Ook is Chin gesprekken met de Guyanese politie angegaan, zonder de minister vooraf te informeren.

De korpsleiding hield in mei een persconferentie, waar de minister niet van op de hoogte was gesteld. Hetzelfde geldt een rechtshulpverdrag aan Nederland voor de uitlevering van drugsverdachte Radj Oedit. Een ander geval betreft de reis van een politiedegelatie naar Guyana. “Ook in dit geval heeft u geen afstemming gepleegd met de minister”, stelt Getrouw. Chin en de rest van de korpsleiding zijn buiten functie gesteld.