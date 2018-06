Schietpartij pompstation in relationele sfeer; man schiet gericht

PARAMARIBO, 8 jun – De man die woensdag zijn vrouw doodschoot in een pompstation in Suriname heeft gericht en bewust een aantal keren op haar geschoten. Dat blijkt uit camerabeelden van het pompstation vertelde een bron aan dagblad De Ware Tijd (dWT). Eerder verklaarde de man, die in dienst is van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, tegen de politie dat ‘zijn dienst vuistvuurwapen plotseling afging‘. Volgens de bron gaat het om een incident in de relationele sfeer; de vrouw had twee maanden terug besloten om van haar man te scheiden.

Volgens de krant wilde de 35-jarige Isra Kemble-Nazir weg bij haar man Miquel nadat hij haar zou hebben geslagen. Ze liep daardoor letsel op aan haar oor en deed aangifte bij de politie. De bron geeft hierover aan dat de aangifte niet afdoende afgewikkeld zou zijn. Met name omdat men ervan op de hoogte was dat de man een wapendrager was. “Ik vind dat men er niet echt serieus mee is omgegaan” aldus de bron tegen dWT.

dWT schrijft verder: ‘Woensdag ging de man naar het pompstation om met de vrouw te onderhandelen over een geldbedrag dat hij nog van haar zou moeten krijgen. Hij zou geen moment agressief of ander gedrag hebben getoond waaruit zou moeten blijken dat hij tot iets ergs zou overgaan. Eén van de collega’s heeft nog geprobeerd om hem naar buiten te brengen, waarbij hij zich plotseling omkeerde en gericht een aantal keren op de vrouw shoot’.