Padievelden in Suriname worden ontdaan van lege gifflessen

PARAMARIBO, 8 jun – De padievelden in vooral ‘rijstdistrict’ Nickerie worden ontdaan van lege pesticideflessen. Dit gebeurt via het project ‘Terughalen van lege pesticideflessen van de rijstvelden’. Het project wordt voor ruim vier miljoen dollar gefinancierd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, FAO. Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw Veeteelt & Visserij heeft in Nickerie het startsein gegeven.

Alle flessen die landbouwers of dienstverleners hebben achtergelaten, moeten weg. De risico’s van vergiftiging van mens en milieu zijn te groot. Vandaar ook het initiatief van de regering. “We moeten ons realiseren dat wij te maken hebben met vergif dat dodelijk is voor ongedierte en alle andere dingen die leven in het milieu. Vandaar dat het van belang is dat wij de lege flessen op de velden opruimen”, zegt Soerdjan tegenover de Ware Tijd.

Verwacht wordt vooral dat de schade aan het milieu wordt beperkt. De bedoeling is dat de landbouwers zelf de flessen verzamelen en inleveren op een bepaald dres. “We hopen dat de landbouwers echt gebruik maken van de gelegenheid om al hun lege flessen te brengen naar de inzamelpunten, zodat ze weggehaald kunnen worden uit het milieu”, zegt Joyce Toelsie van de bestuursdienst in Nickerie.