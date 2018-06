Medewerkers crèche vragen interventie via parlementsvoorzitter Suriname

PARAMARIBO, 8 jun – Een crècheleidster van de Ingrid crèche (r) overhandigt donderdag een petitie aan de parlementsvoorzitter in Suriname Jennifer Geerlings-Simons (l). De medewerkers vragen in de petitie om een interventie zodat de crèche kan worden gered. De instelling verkeert in de rode cijfers en is genoodzaakt om op 15 juni aanstaande de deuren te sluiten.

Het personeel zit met de handen in het haar en zoud graag meer tijd willen om een andere baan te kunnen vinden. Ouders zijn ook bang dat de tijd te kort is om een nieuwe crèche te vinden voor hun kinderen. Een aantal verzoeken aan het bestuur van de crèche om iets langer door te trekken, mocht niet baten. De deuren sluiten midden deze maand.