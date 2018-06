Inheemse gemeenschappen in Suriname lijden honger door watersnood

PARAMARIBO, 8 jun – Inheemse gemeenschappen in het zuiden en oosten van Suriname lijden ernstig als gevolg van aanhoudende regenval. “De heersende situatie in deze gebieden is aan te merken als een ramp”, meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII. Er heerst een gebrek aan drinkwater, elektriciteit, voedsel, kleding en medicamenten. Het gaat om ruim tweeduizend burgers. De regering is intussen in spoedoverleg bijeengekomen.

Bij het overleg zijn ook betrokken het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing en het Bureau Volkscontacten dat valt onder het Kabinet van de President. Besloten is hulpgoederen naar de getroffen gebieden te transporteren. Ook de in deze gebieden gelegen vliegvelden staan blank en niet te gebruiken voor luchttransport. Dat kan de hulp bemoeilijken.

Het gaat om Kwamalasemutu, Sipaliwini, Tepu, Alalapadu, Apetina, Coeroenie, Amatopo, Palumeu en Kawamhakan. Deze gemeenschappen zijn gevestigd in het uiterste zuiden van Suriname. In het oosten, in Marowijne, gaat het om het Inheemse Galibi en de Marrongemeenschap Goninikriki Mofo. Ook deze gemeenschappen krijgen hulp de komende dagen.