Humberto Tan heeft eigen wassenbeeld in Madame Tussauds

AMSTERDAM, 8 jun – Humberto Tan heeft een eigen beeld in het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds. Het museum wil de presentator eren en doet dat met een wassenbeeld. De in Suriname geboren Tan presenteert vandaag voor het laatst zijn talkshow RTL Late Night. Hij onthulde het beeld vanmiddag in Amsterdam.

Volgens AT5 komt in Madame Tussauds vanaf volgende maand een nieuwe TV studio waar onder andere het beeld van Humberto te zien zal zijn. Het wassenbeeldenmuseum hoopt zo dat bezoekers hun presentatietalent kunnen ontdekken. Aan alles is gedacht: zo is er een autocue en kunnen interviewvragen worden beantwoord. De studio zal ook te huur zijn voor externe partijen.

Het publiek kan het beeld van Humberto vanaf juli bekijken.