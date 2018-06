Surinaamse politiechef en deel politietop moeten plaats maken

PARAMARIBO, 7 jun – Een deel van de leiding bij het Korps Politie Suriname, KPS, is bedankt. Dit meldt de Times of Suriname. Onder meer politiechef Antonio Chin moet plaatsmaken. Formeel is iets bekend gemaakt. Als reden zou zijn opgegeven dat de korpsleiding ‘weinig’ communiceerde met minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie.

Kennelijk wordt gewerkt aan betere communicatielijnen. In elk geval is al voor voorlopige vervanging gezorgd. Hoofdinspecteur Roberto Prade is aangewezen als waarnemend politiechef. Met Chin zijn ook de commissarissen Ruben Pelter en Darnie Stolk uit hun functie ontheven. Van de twee andere leden van de korpsleiding is niet bekend wat hun lot zal zijn.

Of leiding compleet vervangen wordt, moet nog blijken. Commissaris n fungeerde sinds eind vorig jaar als waarnemend korpschef. Hij nam over van Agnes Daniel, de eerste vrouwelijke korpschef. Daniel maakte plaats na hevige kritiek vanuit de politiebond. De bond had vooral bezwaar tegen de manier waarop overwerk werd gewaardeerd. Ook onder Chin hield deze klacht aan.