Politie zoekt nog steeds naar identiteit dode voetganger in Suriname

PARAMARIBO, 5 juni – De politie in Suriname is nog steeds op zoek naar de identiteit van de voetganger die zondagochtend dodelijk werd aangereden op de Ringweg-Zuid. Het gaat volgens de autoriteiten om een man van ‘gemengd ras’ en een geschatte leeftijd tussen de 30 en 40 jaar. Het slachtoffer had geen documenten bij zich waaruit de persoonsgegevens konden worden achterhaald.

Het ongeluk werd veroorzaakt door een 20-jarige autobestuurster die reedt over de Ringweg-Zuid, komende vanuit de Gongrijpstraat richting Charlesburg. Ter hoogte van een eetzaak moet volgens verklaring van de chauffeuse, de voetganger plotseling de weg zijn opgekomen. Ze kon niet meer afremmen met als gevolg de aanrijding.

Bij aankomst van de politie werd het slachtoffer roerloos op de grasberm aan de kant van de kreek aangetroffen. Nabestaanden of degenen die denken deze man te hebben gekend, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van ressort Centrum op de telefoonnummers 477777 of 471111.